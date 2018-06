Marloes Nijhuis kiest na Grieks avontuur voor terugkeer bij GZC DONK

,,Ik woonde in een hele mooie omgeving en trainde heel het jaar door in het buitenbad. Na de ochtendtraining ging ik gezellig met teamgenotes koffie drinken, lunchen bij de club en daarna lekker een dutje doen. In de avond stond er weer een training op het programma. Heel af en toe gingen we daarna nog een drankje doen of uit eten. Maar je bent er natuurlijk voor de sport. Het was wel minder gestructureerd en georganiseerd dan in Nederland. Zo hoorden we de avond van tevoren pas hoe laat we de volgende dag moesten trainen."

Thuisstudie

Met Vouliagmeni eindigde Nijhuis in de Griekse competitie op de tweede plek, achter Olympiacos. ,,Dat hadden we vooraf wel verwacht. Olympiacos en Vouliagmeni zijn verreweg de beste teams in Griekenland, maar Olympiacos is net iets beter dan wij. Van de acht wedstrijden tegen hen hebben we één keer gewonnen en de rest verloren", aldus de oud-speelster van WS Twente en Polar Bears.

Ondanks het goede leven in Griekenland en haar belangrijke rol bij Vouliagmeni koos de schutter, inmiddels woonachtig in Utrecht, voor een terugkeer bij Widex/GZC DONK. ,,Ik heb het bij GZC DONK vier jaar lang ontzettend naar mijn zin gehad en kijk ernaar uit om weer voor de club te spelen. In Nederland wil ik ook mijn hbo-opleiding sociaal pedagogische hulpverlening afronden. Het is een thuisstudie en ik ben redelijk ver. Het enige wat ik nog moet doen is stage lopen. Dat kan niet als ik in het buitenland ben."

Alleen

,,Ik denk dat ik voorlopig in Nederland blijf", vervolgt Nijhuis. ,,Het was een hele leuke ervaring in het buitenland, maar ik heb mijn vrienden en familie gemist. Ik woonde toch in mijn eentje in Griekenland. Ik had wel Ilse Koolhaas, wij waren de enige buitenlanders, als teamgenote en we trokken veel samen op maar we woonden niet samen. In het begin was het wel even wennen, omdat ik vaker alleen was dan in Nederland. Maar al snel dacht ik: ben ik echt eenzaam? Nee, ik heb gewoon nog iedereen in Nederland, maar ben nu wat meer alleen. Dat was even omschakelen."