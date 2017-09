Marsman even terug op 't oude nest, Darri viert verjaardag met paintball

Van der Heyden geniet van overwinning

Een foto die is geplaatst door Jelle van der Heyden (@jellevdheyden) op 18 Sep 2017 om 6:39 PDT

Marsman voor even terug

Nick Marsman was zondag voor even terug in De Grolsch Veste. De keeper staat momenteel onder contract bij FC Utrecht. Op zijn Instagram deelde Marsman een mooie foto uit zijn periode bij FC Twente.