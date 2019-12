Marten de Roon: Dit is ons sprookje, geweldig!

Tussen alle internationale topteams staat ook Atalanta Bergamo in de knockout-fase van de Champions League. Oranje-international Marten de Roon kan het succes amper bevatten. ,,Na drie pouleduels hadden we nul punten, na vier duels pas één. En toch schrijven we historie!’’