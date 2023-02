Martijn Dragt stunt bij eerste EuroTour-toernooi met zege op oud-wereldkampioen Rob Cross

LIVE eredivisie | Winnen bij hekkenslui­ter Cambuur een must voor AZ

AZ verloor in de eredivisie nog nooit van Cambuur. Eerder dit seizoen zegevierden de Alkmaarders in Friesland dankzij een laat doelpunt van Jordy Clasie. Om in het spoor van Feyenoord en Ajax te blijven, is winnen bij de hekkensluiter een must. Vanaf 20.00 uur volg je hier de belangrijkste ontwikkelingen.