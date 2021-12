Martijn Kleermaker vecht tegen de tranen na kansloze nederlaag: ‘Wat een bagger’

Nog voor de volgende onderbreking was het afgelopen. Wade diende Kleermaker met 4-0 een harde nederlaag toe en staat in de kwartfinales, waar hij Mervyn King treft. ,,Wat een bagger", viel de Nederlander met de deur in huis bij RTL 7. ,,Sorry, maar dit sloeg echt helemaal nergens op. Tijdens het ingooien voelde het goed. De scores en de dubbels waren er, maar op het podium was het vanaf het eerste moment niks. Je probeert dan nog iets te triggeren, maar ik kon het nergens vandaan halen. Het was er niet, wat ik ook probeerde.”



,,Het zat er niet in vanavond en dan moet je ook de credits aan je tegenstander geven. Je weet dat die finishes zijn specialiteit zijn. Maar ik heb het af laten weten. Ik hielp hem in de wedstrijd, waardoor het voor mij juist moeilijker werd om in de wedstrijd te komen. Hier ben ik echt goed ziek van", zei Kleermaker, vechtend tegen zijn tranen.



,,Het doet me veel wat, ja. Vooral omdat ik er zoveel meer van had verwacht. Maar het zat er helemaal niet in vanavond. Deze moet ik op mijn kin nemen en doorgaan. Zoals ik vorig jaar heb gedaan toen ik me vlak voor het WK met een positieve test moest afmelden. Nu kom ik ook sterk terug, dat weet ik zeker. Volgende keer is James de lul, dat beloof ik. Nu moet ik hem feliciteren. Hij stond er wél.”