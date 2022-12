Martijn Kleermaker wint in bijzijn van zoontje (9): ‘Gisteren zag hij Van Gerwen, wordt hij ineens verlegen’

Martijn Kleermaker (31) heeft zich zonder enige moeite geplaatst voor de tweede ronde van het WK darts. The Dutch Giant maakte gehakt van de Chinees Xicheng Han (3-0), die op zijn 48ste debuteerde op het WK. Kleermaker deed dat in het bijzijn van zijn zoontje.

Kleermaker reikte vorig jaar verrassend tot de laatste zestien van het WK. James Wade was toen te sterk voor de Nederlander in de vierde ronde. Die prestatie hoopt Kleermaker dit jaar te evenaren. De start was in elk geval prima voor The Dutch Giant tegen een totáál onbekende tegenstander: ,,Ik word geloot aan een Chinees waar ik geen flauw idee van heb. Iedereen verwachtte dat ik dit appeltje even zou schillen. Persoonlijk vind ik het fijn dat ik weet wie ik tegenover me heb, maar nu was het simpel: ik moest het bij mezelf zoeken en hem benaderen als een topspeler”, aldus Kleermaker.

De Chinees begon nog met een 180'er, maar al snel werd duidelijk dat de boomlange Kleermaker (2.03 meter) letterlijk en figuurlijk een maatje te groot was voor de debutant, die op het WK stond omdat Xiaochen Zong - de nummer één bij het kwalificatietoernooi - allergisch is voor het coronavaccin en ongevaccineerd het land niet uit mag. Han werd echter na één ronde naar huis gestuurd door Kleermaker: ,,Ik ben blij met de winst, niet met de wedstrijd, maar het was niet noodzakelijk beter te spelen. Je had ook een klotewedstrijd kunnen spelen en het jezelf heel moeilijk kunnen maken. Dit ging soepel en heeft weinig energie gekost”, aldus Kleermaker, die won in bijzijn van onder anderen zijn moeder én zijn negenjarige zoontje Djani.

,,Hij wilde vorig jaar al mee, maar dat ging niet vanwege corona. Nu was het zover: hij heeft vrij van school gekregen en zijn huiswerk meegenomen. Hij kijkt zijn ogen uit, schitterend”, aldus een trotse vader, die volop geniet van de pretogen van zijn zoontje. ,,Hij wilde gisteren al naar de zaal, maar ik zei dat het mijn relaxdag was en we even gingen ingooien in het hotel. Dat vindt hij ook reuze interessant. Michael van Gerwen was er ook. Heeft ‘ie eerst allemaal praatjes, ziet hij Michael en is hij ineens verlegen. Vind ik machtig mooi.”

Het grote doel van Kleermaker is om na Kerstmis terug te keren op het WK, zodat hij voor heel zijn familie kan spelen. Dan moet hij vrijdag in de tweede ronde wel van Chris Dobey winnen. ,,Ik gooi niet alleen voor mezelf, ook voor hen. Als je het WK speelt en je overleeft kerst niet, heb je geen WK gegooid”, aldus Kleermaker, die genoeg vertrouwen heeft in zichzelf. ,,Ik heb een bracket ingevuld en daarin heb ik mezelf in de kwartfinale gezet”, zegt hij lachend. ,,Als je geen vertrouwen hebt, moet je hier niet gaan staan. Iedereen wil wereldkampioen worden, ik ook. Is dat realistisch? Nee, maar je moet het vertrouwen hebben dat het mogelijk is. Ik weet dat ik ze allemaal kan hebben als ik goed ben. Ook tegen Dobey, ik moet écht goed-goed zijn vrijdag, dan kan ik hem slopen als een malle.”

Toch nog even over dat bracket. Wie Kleermaker volgens zijn eigen voorspelling moet verslaan om de kwartfinale te halen? ,,Gary Anderson, Rob Cross en dan zou ik in de kwartfinale tegen Michael van Gerwen komen. Nou ja, je moet ergens een streep trekken hè in je voorspelling”, zegt hij lachend. Dan serieus: ,,Ik zit best in een interessant kwart. Natuurlijk is Anderson onwijs goed, maar hij heeft niet het jaar van een topspeler. Men zegt dat Anderson altijd goed is op een WK, dat is ook zo, maar dat houdt ook een keer op. Als Kleermakertje daarvoor kan zorgen, dikke prima.”

