Martin Verkerk: Kiki moet zich niet gek laten maken

Het verschil in het verhaal van Martin Verkerk en dat van Kiki Bertens is groot. Verkerk: ,,Niemand verwachtte destijds dat ik de finale zou halen. Ik was geen favoriet. Bij Bertens is dat natuurlijk wel anders. Zij is de nummer vier van de wereld en de verwachtingen zijn hooggespannen.”



Die druk zal Bertens geen parten spelen, zo denkt Verkerk. ,,De laatste tijd zijn de verwachtingen rondom haar als tennisster altijd vrij hoog, maar ze heeft de afgelopen tijd laten zien goed met die druk te kunnen omgaan.”