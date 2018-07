Martin wint op Mûr, pech en tijdstraf kosten Dumoulin meer dan minuut

De kopman van Team Emirates kwam na een etappe over 181 kilometer als eerste boven op het pittige slotklimmetje Mûr-de-Bretagne. Pierre Latour werd tweede voor Alejandro Valverde. Greg van Avermaet behield de gele trui.



Pechvogel Dumoulin zag ook zijn voorsprong op concurrenten Froome, Nibali en Quintana verdampen. De kopman van Sunweb stopte 5 kilometer voor de streep langs de weg met gebroken spaken. Hij kreeg het voorwiel van een teamgenoot en ging vol in de achtervolging, maar slaagde er niet meer in bij de renners vooraan te komen. Bij die poging reed hij wel iets te lang vlak achter de wagen van zijn ploegleider. Voor dat 'stayeren' gaf de wedstrijdjury hem de tijdstraf waardoor de Nederlander nog verder wegzakt.



Martin had de sterkste benen op de steile Mûr. Hij demarreerde al op ruim 1 kilometer voor de streep en hield het zowaar vol en reed precies één seconde eerder over de meet dan de nummer twee Latour. Bauke Mollema zat voorin en eindigde knap als zevende. Chris Froome arriveerde als achttiende op acht seconden.



De Belg Greg van Avermaet passeerde de meet als twaalfde en behield de gele trui. Geraint Thomas is de nieuwe nummer twee op drie tellen.



Dumoulin reed de hele etappe attent voorin het peloton. Hij zei vooraf dat een goede positie kiezen voor de slotklim van cruciaal belang zou zijn om eventueel mee te dingen naar de etappewinst, maar de tegenslag zat hem precies in die nerveuze aanloop. Hij fietste voor wat hij waard was, maar kreeg het gaatje niet meer dicht een verloor kostbare tijd. Dumoulin duikelde in het algemeen klassement naar de negentiende plek op 1.23 van Van Avermaet. Froome staat met 21 seconde verschil voor hem op de veertiende plaats.



Ook de Franse Tourfavoriet Romain Bardet had pech in de laatste kilometers. De kopman van AG2R, vorig jaar tweede in de eindstand, moest van fiets wisselen tijdens de beklimming en verloor meer dan een halve minuut. In het algemeen klassement staat hij al op 1.45 minuut van de gele trui.



