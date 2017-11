Martina na onderzoek toch terug met Everton

Lazio met aanvoerder De Vrij naar knock-outfase

2 november Lazio heeft zich verzekerd van deelname aan de knock-outfase in de Europa League dankzij een 1-0-zege op OGC Nice. Het doelpunt viel in blessuretijd. Maxime Le Marchand schoot in eigen doel. Lazio kwam door de zege uit op twaalf punten. Nice staat op zes punten in de groep waarin Vitesse en Zulte Waregem een figurantenrol vervullen.