Martins Indi terug in Nederland: ‘Met AZ heb ik sportieve uitdaging gevonden’

Door Tim Reedijk

Bruno Martins Indi was gistermiddag, op de Nederlandse Deadline Day, in Stoke-on-Trent toen hij rond het middaguur te horen kreeg dat AZ zich graag met de verdediger wilde versterken. Een absolute lastminutedeal, die in de Nederlandse nieuwsstromen uiteindelijk een beetje verzoop in de gekte rondom de kersverse PSV’er Mario Götze. Maar toch: AZ haalt een 34-voudig international binnen die zes jaar geleden de Nederlandse harten veroverde op het WK van 2014.

Zijn pad leidde langs Portugal en Engeland, waar Martins Indi voor FC Porto en Stoke City speelde. In Nederland raakte hij een beetje van de radar, hoewel Martins Indi voldoende minuten maakte in het Championship, soms zelfs als aanvoerder. Toch begon hij voorzichtig al na te denken tijdens deze transferperiode over verschillende scenario’s. Die had hij zo uitgedacht dat hij niet hoefde te twijfelen toen AZ zich meldde.

En dus is hij terug, zes jaar naar zijn vertrek voor zo’n acht miljoen euro naar Portugal. ,,Ik heb altijd gezegd dat ik een topverdediger wilde worden”, blikte Martins Indi vanmiddag terug bij zijn presentatie in het AFAS Stadion. ,,Ik heb in de top gevoetbald, in goede competities als de Premier League. Het was een beetje ongelukkig dat ik met wat blessures kampte in het jaar dat ik voor Stoke tekende en dat we degradeerden. En dat na een heel goed seizoen op huurbasis”, aldus Martins Indi, die de laatste twee seizoenen in het Championship speelde. ,,Uiteindelijk heb ik mezelf te lang niet kunnen uitdagen in een topcompetitie. Nu kan dat weer in Nederland.”

Uitdaging

Maar waarom dan AZ? ,,De manier van spelen, het feit dat ze Europees spelen. AZ past heel goed. Ik kan hier makkelijk aarden en spreek de taal. AZ staat bekend om aanvallend, resultaatgericht voetbal. Als ik daaraan kan bijdragen, is dat mooi”, legt Martins Indi uit. Voor hem wacht na jaren Stoke City dan ook een heel andere manier van voetballen, óók een reden om voor AZ te kiezen. ,,Kijk, we hadden ook met Stoke ambities om terug naar de Premier League te gaan. Maar het is wel gebleken dat het moeilijk is om na een degradatie gelijk het jaar erop te promoveren. Als je de ambitie hebt om het uiterste uit jezelf te halen, moet je in principe terug naar de top. Dan moet je sportief die uitdaging gaan vinden en die heb ik met AZ gevonden.”

Bij AZ wacht een reünie met Jordy Clasie en Ron Vlaar, die hij nog kent van Feyenoord en Oranje. Alle drie waren ze basisspeler in de troostfinale op het WK van 2014. ,,Met Jordy en Ron heb ik ook al zes jaar niet gespeeld. Jordy zag ik vanmorgen even, praatten we even over hoe het gaat en hoe ik het hier vind. Ron heb ik nog niet gesproken. Hij was onze aanvoerder toen we doorbraken. Ja, we zullen wel een kop koffie gaan drinken.”