Mason Mount speelde zich bij Vitesse al in de kijker; ‘Ook een compliment aan de eredivisie’

Van Slobodan Rajkovic tot Eduardo, de samenwerking met Chelsea leverde Vitesse sinds 2010 al 27 verschillende huurspelers op. Het is een gemêleerd gezelschap. Lang niet iedereen had succes. Uiteindelijk veroverden alleen de middenvelders Nemanja Matic – zij het via Benfica – en Mason Mount een basisplek op Stamford Bridge. Hoewel de lijst van Chelsea-huurlingen bij Vitesse lang is, was er in Gelderland direct de verwachting dat Mount weleens een speciale kon zijn. Twee zomers terug verliet het 18-jarige talent Portsmouth Chelsea ook als jeugdspeler van het jaar. ,,Bij Vitesse moest hij zijn belofte nog inlossen, maar wij kenden zijn kwaliteiten”, aldus Eddie Newton over het kroonjuweel uit de opleiding van de Engelse koopclub met transferverbod.

Newton begeleidde in het seizoen 2017-2018 samen met andere oud-spelers als Paulo Ferreira en Tore André Flo de uitgeleende Chelsea-spelers. Inmiddels zit hij in de staf van hoofdtrainer en clublegende Frank Lampard. Bij Vitesse zag Newton dat Mount met zijn doelpunten (negen) en dribbels de meest waardevolle speler was. ,,Al was dit pas de start”, bleef Newton kritisch na het eerste en vooral veelbelovende seizoen van Mount bij de senioren.

Het kreeg geen vervolg in Arnhem. Hoewel Vitesse en Chelsea ervoor openstonden, koos Mount voor een samenwerking met zijn grote voorbeeld Frank Lampard bij Derby County in het Championship. Waar de gretige maar fragiele Mount in Nederland al moest wennen aan de fysieke kant van mannenvoetbal, kreeg hij vorig seizoen in de tweede divisie van Engeland een masterclass op dat vlak.

Marc van Hintum had de beweeglijke middenvelder graag langer in Nederland gehouden. De toenmalig technisch directeur van Vitesse volgde de verrichtingen van Mount bij Chelsea al langer. Zo kende hij ook Tammy Abraham, de jonge Chelsea-spits die nu met Mount de Premier League verovert. Ook Abraham was bij Vitesse in beeld, maar een verhuur kwam er net niet van. Overigens net als een langer verblijf van Mount. ,,We hebben alles op alles gezet voor hem, maar er zijn in de wereld slechts enkele spelers van die leeftijd met zoveel klasse.”



Van Hintum had toen ook al verwacht dat de middenvelder het tot Engels international zou schoppen. In de EK-kwalificatiereeks van Engeland deed de inmiddels 20-jarige Mount vier keer mee. Bondscoach Gareth Southgate liet hem na zijn ene seizoen bij Vitesse ook al eens meetrainen. Tot vreugde van Van Hintum. ,,Waanzinnig natuurlijk. Bij Vitesse speelde hij zich al in de kijker. Dat is ook een compliment aan de eredivisie.”