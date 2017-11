Matavz en Büttner vermoedelijk op de bank bij Vitesse tegen Zulte

Henk Fraser gooit het roer om in Europa. De coach van Vitesse zinspeelt op drie wijzigingen in zijn formatie voor de clash met Zulte Waregem van morgenavond. Daarbij is het Engelse talent Mason Mount zeker van een plek.

Mount lijkt de plek over te nemen van Navarone Foor, die net is hersteld van een knieblessure. Fraser zegt nog te twijfelen over twee posities: de linksback en spits. Afgaand op de training start Lassana Faye links achterin en is Luc Castaignos zijn andere optie. Alexander Büttner en Tim Matavz beginnen dan op de bank.

,,Dat is een overweging, maar ik maak de opstelling pas vanavond in het hotel bekend”, stelde Fraser vandaag op de persconferentie van Vitesse.

Vader

De coach wil de kersverse vader Matavz rust geven. ,,Hij heeft net een kleine en is daarvoor twee keer op en neer gereisd naar Slovenië”, legde Fraser uit. ,,Daarin zit vermoeidheid. Ik houd ook rekening met het programma. Voor ons komt in het weekeinde PEC Zwolle er aan. Dat is weer een topwedstrijd. Het is zaak op het juiste moment andere jongens te brengen.”

Vraagtekens

Alexander Buttner (rechts) lijkt buiten de basis te vallen bij Vitesse.

Over Büttner bestaan vraagtekens. De Achterhoeker is verdedigend kwetsbaar en zijn agressieve gedrag in de topper tegen PSV riep zondag her en der vraagtekens op. ,,Faye dient zich aan”, zei Fraser. ,,Hij heeft tegen Ajax laten zien het niveau aan te kunnen, al moet hij soms nog wel zijn eigen fouten herstellen. Büttner heeft daarentegen meer ervaring en dat telt ook.”