Mathieu van der Poel brengt Nederland in extase met winst in Amstel Gold Race

Niemand had het op vijf kilometer voor de streep voor mogelijk gehouden: Mathieu van der Poel als winnaar van de Amstel Gold Race. Twee ijzersterke leiders, Julian Alaphilippe en Jakob Fuglsang, hadden een geruststellende voorsprong van veertig seconden op de groep met MvdP. Op één kilometer van de streep kwam achtervolger Michal Kwiatkowski terug vooraan en even later volgde zelfs al de groep met de Nederlands kampioen, met Van der Poel zelf op kop.



De verrassing van dit voorjaar (zeges in GP Denain, Brabantse Pijl en Dwars door Vlaanderen), maakte er een superlange sprint van, maar ging nog over Alaphilippe, Kwiatkowski en Fuglsang heen en zorgde zo voor enorme blijdschap in Nederland door voor het eerst sinds 2001 (Erik Dekker) de Amstel Gold Race als Nederlander te winnen.



Alaphilippe en Fuglsang waren op 35 kilometer van de finish op een lastige helling weggereden bij de andere favorieten. Zij deden dat toen vlak daarvoor Van der Poel al een speldenprik had gedaan. Na de aanval van het sterke duo zat Van der Poel in een uitgedunde groep favorieten, waar geen samenwerking was. De droom op een zege op eigen bodem leek weg, maar na enorm getreuzel vooraan kwam die droom tóch uit in finishplaats Berg en Terblijt. Achter Van der Poel werd Simon Clarke tweede en Fuglsang derde.



,,Ik kan het niet geloven”, zei Van der Poel bij de NOS. ,,Ik dacht dat ze weg waren. Op 400 meter van de streep ben ik maar begonnen met sprinten”, keek de winnaar terug op de verrassende finale. In 1990 had zijn vader Adrie van der Poel de Gold Race al gewonnen. ,,Fantastisch”, zei Adrie die zijn zoon zag winnen. ,,Ik dacht nog, wat een mafkees.”