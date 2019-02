Mathieu van der Poel heeft zege nummer 30 binnen

VideoMathieu van der Poel is ook na het behalen van de wereldtitel gretig. Na zijn overwinning zaterdag in Lille in een cross om de DVV-trofee volgde vandaag overwinning nummer 30. Ditmaal was de renner van Corendon-Circus de beste in Hoogstraten, waar de voorlaatste veldrit uit de Superprestigereeks werd verreden.

Halverwege de wedstrijd reed Van der Poel weg bij Toon Aerts, die was blijven steken in de modder. De Belg werd tweede, de Nederlander Corné van Kessel finishte als derde. Volgende week is in Middelkerke de laatste cross om de Superprestige.

Zaterdag had Van der Poel al de eindzege gepakt in het klassement om de DVV-trofee. Ook in de Krawatencross van Lille hield hij Aerts achter zich.

Broer David van der Poel kwam hard ten val na een botsing met een paaltje en moest per brancard de wedstrijd verlaten. Zijn ploegleider Christoph Roodhooft gaf in Belgische media aan dat Van der Poel volledig bij bewustzijn was. Vader Adrie van der Poel zegt dat zijn zoon naar het ziekenhuis is gebracht. Gevreesd wordt voor een knieblessure.