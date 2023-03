Mathieu van der Poel in aanloop naar Milaan - San Remo: 'Eerste 200 kilometer hoef je niet echt geconcentreerd te zijn’

Bekijk alle doelpunten van Real Madrid - Liverpool en Napoli - Eintracht Frankfurt in de Champions League

In de Champions League staan vanavond de laatste twee kwartfinales op het programma. Real Madrid verdedigt in Santiago Bernabéu een 5-2 voorsprong tegen het Liverpool van Cody Gakpo en Virgil van Dijk. Napoli won de heenwedstrijd met 2-0 van Eintracht Frankfurt en hoopt in eigen huis de klus te klaren om de laatste acht in het miljardenbal te bereiken. Bekijk hier alle doelpunten van vanavond.