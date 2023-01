Mathieu van der Poel in topvorm voor duel van het jaar met Wout van Aert: ‘Het zal fiftyfifty zijn’

Geen ‘Almelose’ titel op NK veldrijden voor jeugd, maar ‘wel beste in de medail­lespie­gel’

ALMELO - Het is een parcours waar niemand echt in het voordeel is. Op de Sumpel kan net zo goed een technisch vaardige renner winnen als een echte hardrijder. Ben je het allebei, dan ben je een echte kanshebber bij het NK-veldrijden voor de jeugd.

29 januari