Mathieu van der Poel is met nieuwe tactiek Wout van Aert de baas: ‘Jammer dat hij z’n kansen niet kon verdedigen’

Mathieu van der Poel heeft Wout van Aert weer eens verslagen in een onderling duel. De thuiswedstrijd van de Belg in zijn woonplaats Herentals, de vierde veldrit om de X2O-Trofee, werd een prooi voor de Nederlander nadat Van Aert in de slotronde met een lekke achterband te kampen kreeg.

Van der Poel en Van Aert treffen elkaar de laatste weken veelvuldig en de laatste drie onderlinge confrontaties werden gewonnen door de Belgisch kampioen. Van der Poel kondigde mede daarom voor de cross van vandaag aan dat hij wat afwachtender zou gaan rijden. Dat deed hij inderdaad, en met succes, al speelde de lekke band van zijn rivaal daar ook een rol in. Van Aert kwam wel als tweede over de streep, voor Eli Iserbyt en Lars van der Haar.

Het was vanmiddag het zevende duel in alle competities deze winter tussen de Nederlander van Alpecin-Fenix en de Belg van Jumbo-Visma. De stand is nu 4-3 in het voordeel van Van Aert.

,,Ik heb iets anders gereden dan de voorgaande wedstrijden”, zei Van der Poel na afloop. ,,Ik denk dat we aan elkaar gewaagd waren. Ik hield nog wat over voor de laatste halve ronde, omdat ik als eerste het technische stuk in het bos wilde induiken. Toen reed Wout lek. Jammer dat hij z’n kansen niet kon verdedigen.”

‘Misschien wordt het wat saai’

,,Ik reed lek”, bevestigde Van Aert. ,,Ik voelde net voor de materiaalpost dat ik begon te schuiven. Ik twijfelde om naar binnen te gaan, maar dan was het zeker voorbij. Het is sowieso balen. Gelukkig had ik een paar minuten om te bezinnen voor ik aankwam.

,,Misschien wordt het inderdaad wat saai omdat we zo aan elkaar gewaagd zijn. We rijden maar met twee rond, hè. Ik probeerde Mathieu enkele keren te lossen, misschien was ik wel de betere vandaag. Maar het is lastig om iemand van Mathieu z’n klasse eraf te rijden. De opkomst was superleuk. Zoveel volk. Ik had liever afgesloten met winst, maar ik hoop dat we spektakel hebben kunnen leveren.”

Oproep aan het publiek

Vooraf deed de organisatie een oproep aan het publiek om de strijd sportief te houden. In een aantal van de vorige races werden er middelvingers opgestoken naar Van der Poel. In ‘het hol van de leeuw’ leek het er vandaag sportief aan toe te gaan.

Donderdag nemen Van der Poel en Van Aert, de favorieten voor de titel bij het wereldkampioenschap begin februari in Hoogerheide, het tegen elkaar op in Koksijde.

Zege Puck Pieterse

Puck Pieterse won de vierde veldrit om de X2O-Trofee bij de vrouwen. De Nederlandse renster van Alpecin-Fenix was veruit de beste in Herentals, waar haar concurrente en landgenote Fem van Empel ontbrak.

Volledig scherm Puck Pieterse. © BELGA

Pieterse (20) kwam al in de eerste ronde alleen voorop. Achter de Amersfoortse volgden haar ploeggenote Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand. Van dat tweetal was Brand de beste en zij reed weg bij haar concurrente. Brand werd tweede op 27 seconden van Pieterse. De derde plaats was voor Annemarie Worst, net voor Alvarado.

Het was de zevende overwinning van het seizoen voor Pieterse. ,,Het begint aardig te tellen”, zei ze bij Sporza, na haar eerste optreden in een cross om de X2O-Trofee deze winter. ,,Ik wilde graag wat doen naast de wereldbekerwedstrijden en ik wist dat hier een leuk rondje lag. Het ging goed.”

Brand passeert Betsema

In het klassement, dat op basis van tijd wordt opgemaakt, ging Brand leider Denise Betsema voorbij. Betsema raakte, opgehouden door een valpartij, kort na de start achterop en reed daarna meteen ook lek. Ze verloor meer dan 4 minuten op Pieterse en volgt nu in het klassement op 26 seconden van Brand. Aan het einde van het seizoen ligt voor de winnaar van de X2O-Trofee een bonus van 30.000 euro klaar.

