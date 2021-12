Mathieu van der Poel is terug, maar met twijfels of hij Wout van Aert zal kunnen bijbenen

Mathieu van der Poel keert zondag in Dendermonde terug in de cross. Gemankeerd en met vraagtekens. Terwijl gelijk een clash van niveau wacht met Wout van Aert, Tim Pidcock plus de rest van de crosselite.

Gelijk maar een winstwaarschuwing van Mathieu van der Poel. Want ook hij heeft de afgelopen weken gezien hoe Wout van Aert zijn rentree in het veld opluisterde met drie zeges in drie wedstrijden. ,,Indrukwekkend.’’ Zodoende vraagt Van der Poel zich hardop af of hij zijn grootste rivaal bij zal kunnen benen. ,,Als je ziet hoe Wout soms wegrijdt, dan weet ik niet of ik de benen heb om hem te volgen. Het niveau achter Wout moet ik normaal gezien kunnen volgen. Maar hopelijk kan ik mezelf verrassen. Ik ga er alles aan doen om gelijk met hem het duel aan te gaan.’’

Zijn eigen comeback moest Van der Poel noodgedwongen met een week uitstellen na een val met de fiets eind november in het bos. De schade aan zijn linkerknie was aanzienlijk, vertelt Van der Poel. Even was er de vrees dat zijn crossseizoen voorbij zou zijn voordat het begonnen was. ,,Na de val moesten ze de wond schoonmaken en hebben ze wat wild vlees weggehaald. Toen moest ik vier dagen van de fiets blijven. Toen ik weer begon, kreeg ik weer veel pijn en moest ik opnieuw vijf dagen van de fiets. Toen was ik wel bang dat het te lang zou duren. Ook omdat mijn crossseizoen al kort is. Als ik deze periode zou missen, dan had ik het seizoen misschien niet gedaan. Nu ben ik een paar weken terug in training en de knie houdt het goed.’’

Al is die knie niet het enige wat Van der Poel parten speelt. Nog altijd is hij niet verlost van zijn rugproblemen die hem sinds de val in de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen dwarsbomen. ,,Ik had gehoopt er vanaf te zijn na het rusten, maar het speelt af en toe weer op. Ik hoop dat het me niet te veel gaat belemmeren en er binnenkort volledig van af te zijn, want het is wel een beetje frustrerend aan het worden.’’

Zo staat Van der Poel Tweede Kerstdag gemankeerd en met vraagtekens aan de start in Dendermonde. ,,Ik ben wel eens beter voorbereid geweest in de tijd dat ik fulltime crosser was. Maar ik zou niet opnieuw beginnen als ik me niet klaar voelde om te crossen.’’

Door zijn overvolle programma op de weg en met de mountainbike is het veldrijden meer en meer bijzaak geworden. Het enige grote doel dat rest is het WK eind januari. ,,Het crossseizoen is niet meer het crossseizoen zoals ik dat ken van vroeger. Ik kom er in als het bij wijze van spreken al half gedaan is. Er blijft eigenlijk niks meer over om te winnen buiten de kampioenschappen. Het voelt een beetje raar om eind december pas het veld in te duiken, maar ik ben blij dat ik weer kan beginnen.’’

