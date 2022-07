Mathieu van der Poel mag ook juichen in criterium van Heerlen

Van der Poel won eerder deze week Daags na de Tour in Boxmeer en de Profronde van Surhuisterveen. In de Acht van Chaam werd hij geklopt door Fabio Jakobsen. Donderdag deed hij mee in Herentals, waar de winst ging naar thuisfavoriet Wout van Aert. Van der Poel mocht als nummer twee mee het podium op.



In de Tour de France stapte Van der Poel af in de elfde etappe, een zware bergrit naar Serre Chevalier. De 27-jarige Nederlander klaagde vroeg in de Ronde van Frankrijk al over een gebrek aan vorm.