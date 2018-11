Mathieu van der Poel ook in Jaarmarktcross niet te stoppen

De Belg Toon Aerts, die de afgelopen twee edities won, eindigde op tien seconden achterstand als tweede. Diens landgenoot Laurens Sweeck kwam op 36 seconden van de Nederlandse winnaar als derde over de meet.



Van der Poel is de eerste Nederlandse winnaar in Niel sinds Lars Boom in 2008. Destijds was de wedstrijd nog onderdeel van de Gazet van Antwerpen Trofee. De wedstrijd maakt nu deel uit van de DVV Trofee. Tien dagen geleden werd de Koppenbergcross in Oudenaarde gereden en daar stelde Van der Poel ernstig teleur door 21ste te worden. Daarom blijft Aert leider in het klassement. Volgende week gaat de DVV Trofee verder met de Flandriencross in Hamme.



Vorig jaar won Van der Poel het circuit, voor Aerts en Wout van Aert.