Mathieu van der Poel pakt in Nommay zesde wereldbekerzege

In het begin van de wedstrijd reed Van der Poel samen met Van Aert, Toon Aerts en Tim Merlier weg bij de rest van de deelnemers in Nommay. Snel bleken Van der Poel en Van Aert opnieuw de twee sterkste crossers en na drie rondes reden de twee toppers samen op kop.



Maar Van der Poel wilde ook Van Aert afschudden en lang duurde dat niet. Even bleef wereldkampioen Van Aert hangen op een paar tellen, maar de Belg zag zijn concurrent steeds verder wegrijden in Nommay om hem vervolgens pas aan de finish terug te zien.



Van der Poel kwam na negen rondes binnen met een voorsprong van zo'n veertig seconden op Van Aert, die als tweede eindigde. De eerste die Van der Poel omhelsde toen hij over de finish kwam was zijn opa, de befaamde Franse oud-wielrenner en Tour-legende Raymond Poulidor. De derde podiumplek was voor Toon Aerts. Lars van der Haar gaf halverwege de wedstrijd op.



Van der Poel is de torenhoge favoriet voor de wereldtitel over twee weken in Valkenburg. Hij won de regenboogtrui al eens in 2015. Het is voor het eerst dat hij de wereldbeker wint.