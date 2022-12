Mathieu van der Poel is in hoger beroep vrijgesproken van de mishandeling van twee tienermeisjes vlak voor het WK op de weg in Australië. De Nederlandse wielrenner hoeft geen boete te betalen en mag het land weer in. Dat meldt zijn advocaat Michael Bowe op ABC News.

,,Het is een geweldige uitkomst, want niemand wil voor de rest van zijn leven een veroordeling met zich meedragen en zeker niet als je een vriendelijk mens van aard bent”, aldus de advocaat.

Van der Poel werd in september op de avond voor de wegrace aangehouden in zijn hotel en meegenomen naar het politiebureau, omdat hij twee luidruchtige meisjes op de gang van het hotel zou hebben aangevallen. De 27-jarige renner bekende dat hij een van de meisjes bij de arm had gegrepen en werd door een Australische rechter veroordeeld tot een boete van 1500 Australische dollar, omgerekend zo’n 1000 euro. Ook mocht hij drie jaar het land niet meer in.

Die straffen zijn opgeschort nu Van der Poel in hoger beroep gelijk kreeg van de rechtbank van Sydney, die oordeelde dat het gedrag van de kinderen ‘irritant’ was. Volgens de rechter was er sprake van een ‘significant niveau van provocatie’ en ‘dwaas gedrag van kinderen waar geen toezicht op werd gehouden’. Hij stelde dat Van der Poel met het mislukte WK én de mediastorm al voldoende gestraft was voor de feiten.

Van der Poel ging nog wel van start in de wegrace, maar hij gaf na 30 kilometer op. ,,De beschuldigingen aan het adres van Mathieu waren onterecht en de rechter heeft dat ook ingezien”, aldus Bowe. De meisjes waren volgens de rechter vervelend en opdringerig geweest, ook al had Van der Poel zich niet zo moeten laten gaan.

Volledig scherm Mathieu van der Poel tijdens het WK dat voor hem al snel ten einde kwam. © photo: Cor Vos

,,Het incident heeft grote impact gehad op zijn carrière”, zegt advocaat Bowe. ,,Het uitstappen in de race was een groot verlies. Het was de kans voor hem om wereldkampioen te worden en die werd hem ontnomen. Hij had het gevoel dat hij zijn land in de steek had gelaten. Bovendien heeft hij oprecht berouw getoond voor zijn gedrag.”

Van der Poel was zelf niet aanwezig bij de zitting in hoger beroep. Hij is momenteel op trainingsstage in Spanje. Zondag start hij wel in de veldrit om de wereldbeker in het Italiaanse Val di Sole.

Volledig scherm Van der Poel op het vliegveld in Sydney na zijn volledig mislukte WK. © photo: Cor Vos

