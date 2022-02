Mathieu van der Poel zit weer op de fiets na rug- en knieblessure: mag hij weer gaan trainen?

Mathieu van der Poel zit weer op de fiets. Maandag en dinsdag tussen dertig en vijftig minuten. Woensdag fietste hij van van zijn huis in Schilde naar de servicecourse van zijn ploeg Alpecin-Fenix in Herentals en terug: 64 kilomter met 33 kilometer per uur, zo was te zien op zijn Strava. Donderdag reed hij 75 kilometer in de Kempen met gemiddeld 31,5 kilometer per uur in het gezelschap van Zdenek Stybar.

Is Van der Poel na vijf weken rust weer aan het trainen? Nee, en dat wordt ook binnen zijn entourage bevestigd. Twee uur fietsen noemt een profrenner geen training. Van der Poel wil via korte ritjes testen of zijn rug pijnvrij blijft. Eind december brak Van der Poel zijn veldritwinter abrupt af omdat hij – net als in de zomer – last had van retrolisthesis: een blessure waardoor de spieren in de onderrug overbelast worden. Een euvel dat enkel opgelost kan worden met rust. Na vier weken begon Van der Poel via aquajogging te werken aan de basisstabiliteit van de rug.

De volgende stap is conditie-opbouw. Als hij deze week pijnvrij blijft fietsen, kan hij vanaf volgende week echt weer begin te trainen. Als de rug ook dan stand houdt, kan langzaam gekeken worden naar zijn programma. Veel ‘als’ en ‘indien’ dus.

Zelfs als alles volgens schema verloopt, komen de Omloop (26/2) en Kuurne-Brussel-Kuurne (27/2) nog te vroeg. Met Tim Merlier en Gianni Vermeersch in het openingsweekend plus Jasper Philipsen in de UAE Tour heeft Alpecin-Fenix haar uithangbord in februari nog niet nodig. De maand maart: Tirreno-Adriatico? Lijkt een mooi streefdoel, tenminste als de de rug pijnvrij blijft.

