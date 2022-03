Matteo Trentin wint GP Le Samyn, peloton met Fabio Jakobsen komt te laat

Trentin bleef de Fransman Hugo Hofstetter in de straten van Dour een wiellengte voor. De Belg Dries De Bondt kwam als derde over de meet. Zijn landgenoot Victor Campenaerts was een van de motoren van het kopgroepje dat op ruim 20 kilometer van de finish ontstond, maar kwam in de sprint tekort en eindigde als zesde.



Fabio Jakobsen kon niet mee op het moment dat de mannen vooraan wegreden. Waar het peloton zondag bij Kuurne-Brussel-Kuurne in de laatste honderden meters neerstreek op de vluchters en de Nederlander naar de overwinning kon sprinten, kwam de grote groep vandaag net te laat. De achterstand op de meet bedroeg 5 tellen.



Voor Trentin was het zijn eerste zege van het seizoen. Afgelopen weekeinde eindigde hij zowel in de Omloop Het Nieuwsblad als Kuurne-Brussel-Kuurne in de top tien. Eerder op de dag won de Deense Emma Norsgaard GP Le Samyn bij de vrouwen.