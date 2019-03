Matthews mag voor tweede keer juichen in Catalonië

De klassementsleider probeerde zelfs nog even het peloton, dat in voorbereiding was op de sprint, te verrassen in de slotfase. De Colombiaan van Astana reageerde op een uitval van Davide Formolo, maar op iets meer dan één kilometer van de finish werden de twee bijgehaald.



In de lastige sprint kwam Matthews vroeg op kop. Bauhaus (Bahrain-Merida) leek nog voorbij de Australiër te gaan, maar op de finishlijn hield Matthews net genoeg over om zijn tweede ritzege te pakken in Spaanse rittenkoers. Daryl Impey eindigde als derde in finishplaats Vila-seca na ruim 169 kilometer.



Morgen wacht de slotrit in en rond Barcelona, met de beklimming van de Montjuïc als scherprechter. Leider López verdedigt dan een voorsprong van veertien seconden op Adam Yates en zeventien seconden op Egan Arley Bernal. Steven Kruijswijk staat zesde in het klassement, op 56 seconden van de Colombiaanse klassementsleider.