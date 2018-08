Matthews wint laatste rit, Mohoric eindwinnaar

BinckBank TourMichael Matthews heeft de laatste etappe in de BinckBank Tour gewonnen. De Australiër was op de Vesten in Geraardsbergen sterker dan Greg Van Avermaet en Zdenek Stybar. Matej Mohoric is eindwinnaar. Hij hield vijf seconden over op ritwinnaar Matthews.

Mohoric weerde zich kranig in de laatste drie ronden met steeds een beklimming van de gevreesde Muur van Geraadsbergen. Soms moest hij even lossen na weer een krachtexplosie van één van zijn concurrenten. Maar steeds kwam hij weer terug. Tijdens de laatste beklimming in Geraardsbergen koos Michael Matthews vol voor de aanval. De Australiër van Team Sunweb won de zevende en laatste etappe maar slaagde er net niet in zijn achterstand van 30 seconden goed te maken.

,,Zonde", hijgde Matthews aan de finish. ,,We hebben er alles aan gedaan om Mohoric te breken, maar helaas is dat onvoldoende gelukt." De winnaar van de proloog van dit jaar in de Ronde van Romandië wilde in de rittenkoers door Nederland en België de teleurstelling over zijn korte optreden in de Ronde van Frankrijk van zich af fietsen. Dat lukte aardig, maar de eindzege zat er net niet in. Matthews klopte in de slotetappe Greg Van Avermaet. Zdenek Stybar eindigde als derde.

Mohoric keek gelijk op de klok toen hij over de finish kwam. De 23-jarige Sloveen zag tot zijn opluchting dat hij net op tijd boven was gekomen. ,,Ik kon het bijna niet geloven", zei Mohoric nadat hij de felicitaties van Matthews in ontvangst had genomen. ,,Ik wist dat het zwaar zou worden, maar dit was wel heel zwaar. Gelukkig is het me gelukt." Mohoric kan nu al terugkijken op een mooi seizoen. Hij won dit jaar ook al een etappe in Giro en de Ronde van Oostenrijk. Dylan van Baerle liet zich ook weer zien in de finale. Hij was met een vijfde plaats de beste Nederlander in het algemeen klassement.