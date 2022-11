Mattia Binotto na 28 seizoenen weg als teambaas bij het Formule 1-team van Ferrari

Met video Louis van Gaal neemt geen risico met Memphis Depay: ‘Straks gaat het pas om het ‘echie’’

Bondscoach Louis van Gaal doet het ook dinsdag in de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Qatar rustig aan met Memphis Depay. ,,We hebben geen risico met hem genomen en dat zullen we ook niet gaan doen. Om wereldkampioen te worden, hebben we Memphis in mijn ogen nodig”, aldus Van Gaal tijdens een persconferentie in Doha.

28 november