Matwé Middelkoop en Demi Schuurs klaar in gemengd dubbel

Amerikaan­se tennishoop Coco Gauff in tranen na uitschake­ling: 'Deze nederlaag is moeilijk te verteren'

De Amerikaanse Coco Gauff hield het niet droog na haar uitschakeling in de vierde ronde van de Australian Open. De 18-jarige nummer 7 van de plaatsingslijst verloor in twee sets van de Letse Jelena Ostapenko (5-7 3-6) en was na afloop ontroostbaar.

11:22