Matwé Middelkoop grijpt in Parijs naast eerste finaleplaats, morgen nieuwe kans

LIVE wielrennen | Klassement Dauphiné gaat flink opgeschud worden in individue­le tijdrit

De klassementsrenners moeten vandaag aan de bak in het Critérium du Dauphiné. De vierde etappe is namelijk een individuele tijdrit over 31,1 kilometer, waarin het klassement ongetwijfeld flink opgeschud gaat worden. De Fransman Christophe Laporte gaat om klokslag 16.00 uur in Cours als laatste van start, zijn landgenoot Donavan Grondin bijt het spits af om 13.41 uur. Volg het verloop in onze livewidget.