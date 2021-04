Maurits Lammertink kijkt uit naar aangepaste Amstel Gold Race: ‘Deze klassieker ligt me het best’

Met Maurits Lammertink heeft de Amstel Gold Race zondag de enige Tukker in de Nederlandse wielerklassieker. De 30-jarige coureur uit Reutum gaat in Zuid-Limburg voor de zevende maal van start.

Van alle wielerklassiekers heeft Maurits Lammertink het meest met grootste koers in eigen land: de Amstel Gold Race. Zesmaal heeft hij de wedstrijd al gereden in zijn acht jaar in het profpeloton. Z’n beste uitslag? Een zestiende plaats, tijdens de editie van 2016. De zege ging naar Enrico Gasparotto, Lammertink moest enkel Bauke Mollema voor zich dulden als beste Nederlander. Dat laatste was de Tukker in het jaar ervoor, in 2015. De Pool Michal Kwiatkowski won.

Lammertink voelt zich thuis in het Zuid-Limburgse heuvellandschap, waar de Amstel Gold Race al draaiend en kerend doorheen koerst. Net zoals hij graag rijdt in de Waalse Pijl, waar hij komende woensdag eveneens voor de zevende maal zal vertrekken en Luik-Bastenaken-Luik volgende week zondag.

Speciale editie

„Van de klassiekers die er nu aankomen, ligt de Amstel me waarschijnlijk wel het best”, laat hij in de aanloop naar de race weten. „Het staat nu al vast dat het een speciale editie wordt. Doordat de lussen door Limburg dit jaar geschrapt zijn, heb ik een beetje een WK-gevoel. Ik vind het zeker niet erg,want ik moet die beklimmingen van de Cauberg in principe wel aankunnen.”

Niet voldoende gerecupereerd

Over de laatste koers is Lammertink, uitkomend voor de Belgische World-Tourformatie Intermarché - Wanty - Gobert, niet heel tevreden. „De Brabantse Pijl van afgelopen woensdag was niet echt goed. Het hoofd wilde wel, maar de benen volgden gewoon niet. Dat komt volgens mij doordat ik nog niet voldoende gerecupereerd was een pittige Ronde van het Baskenland.”

In Zuid-Limburg krijgt hij weer een nieuwe kans. „Hopelijk hebben we in de finale nog wat mannetjes om uit te spelen en dan kunnen we met de ploeg de koers misschien mee in handen nemen. Ik kijk er alvast naar uit”, aldus Lammertink.