UPDATE Lammertink uit Vuelta: ‘Vanaf dag 2 al last’

De achtste etappe van de Vuelta gaat vandaag van start zonder Maurits Lammertink. De renner van de formatie Katusha-Alpecin heeft de Spaanse wielerronde noodgedwongen moeten verlaten na zeven ritten. Zaterdagmorgen heeft hij zijn koffers gepakt voor de terugreis naar Reutum.

Zijn vertrek uit de Vuelta is een dag na zijn 28ste verjaardag. Vrijdagavond was er nog een verjaardagstaart met de hele ploeg en bemanning. „Vanaf dag 2 heb ik al last van en pijn in mijn buik. De situatie verbeterd maar niet en dan is het beter om te stoppen en alles te laten checken”, reageert de Twentse renner teleurgesteld.

Mee peddelen

„Dit is heel erg jammer”, zegt Lammertink over de keuze om vroegtijdig de koers te verlaten. „In de Vuelta kun je niet rustig aan achter in het peloton gaan hangen en mee peddelen. Daarvoor is het niveau veel te hoog.” Ondanks de vroege buikproblemen zat Lammertink nog wel een keer mee in een ontsnapping, „maar ik was helemaal niet goed”, aldus de Katusha-renner.

Onderzoeken

De afgelopen dagen verergerden de problemen zich. „Ik heb vooral pijn in mijn buik. Ik weet niet wat er aan de hand is en waardoor dit komt. Dat ga ik dus laten onderzoeken zodra ik thuis ben.”