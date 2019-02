Maurits Lammertink uit Reutum trapt af in Oman

Lammertink reed de afgelopen twee jaar in dienst van de Italiaanse World-Tourformatie Katusha. De inwoner van Reutum kreeg geen nieuw contract en moest op zoek naar een andere werkgever. Die vond hij in Roompot, de Nederlandse ploeg waarvoor hij eerder uitkwam. De 28-jarige Lammertink reed voor hij in 2016 vertrok naar Katusha al twee jaar voor de oranje brigade. In 2016 boekte hij zijn grootste zege, door het eindklassement van de Ronde van Luxemburg op zijn naam te schrijven.