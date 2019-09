Maurits Lammertink voor twee jaar naar Wanty-Gobert

Voor Lammertink betekent de overgang naar Wanty-Gobert een terugkeer onder de hoede van Hilaire van der Scheuren. De Belgische manager werkte al eerder samen met de Twentse coureur, namelijk van 2012 tot en met 2013 bij het Nederlandse Vacasoleil-DCM. Lammertink keerde begin van dit jaar terug bij Roompot, na twee jaar te hebben gereden bij de World-Tourformatie Katusha-Alpecin.

De Tukker kijkt uit naar zijn nieuwe ploeg, waar hij de komende twee jaar gaat koersen. „Ik ben zeer blij om vanaf volgend jaar voor Wanty-Gobert te koersen. Tijdens mijn tijd bij Roompot en Katusha behield ik goede contacten met Hilaire van der Schueren. Naast hem, zal ik nog meer bekende gezichten van renners en staffleden van bij Vacansoleil-DCM tegenkomen, wat altijd fijn is. Mijn ambitie is om voor topklasseringen te gaan in rittenwedstrijden zoals de rondes van België of van Luxemburg. Wanty-Gobert rijdt een mooi programma van World Tour wedstrijden, waar ik me eveneens wil laten zien. Het is zonde dat mijn huidige ploeg er waarschijnlijk mee kapt, maar ik kijk al uit naar dit nieuwe avontuur.”

‘Uit het goede hout gesneden’

Lammertink heeft onder andere ritten in de Ronde van België en de Tour du Limousin op zijn palmares staan. Drie jaar geleden won hij het eindklassement van de Ronde van Luxemburg, een prestatie die hij dit jaar benaderde door de tweede podiumplaats te bezetten dankzij in tweede plaats in de koninginnenrit. In de Ster ZLM Tour eindigde hij als zesde in het eindklassement en de wielerklassieker Brabantse Pijl leverde hem een tiende plaats op.