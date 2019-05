Max in Monaco, nog geen fijne match

Een jaar later was het niet anders. Als dé ster van het racecircus arriveerde hij toen in de straten van Monte Carlo, twee weken na zijn bijzondere zege in Barcelona in zijn eerste optreden namens Red Bull Racing. De jongste racewinnaar ooit. Het verhaal ging de wereld over en werd ook in Monaco natuurlijk weer groots belicht. Maar de van de hemel belandde hij al snel in de hel. De ster werd de schlemiel. Drie keer hing hij dat weekend in de muur met zijn Red Bull-bolide. In de vrije training, in de kwalificatie en uiteindelijk ook in de race. Begonnen vanuit de pitstraat rukte hij aanvankelijk heel aardig op, maar racend op positie negen blokkeert hij zijn wielen in Massenet, waar hij in de training de muur ook lichter aanraakte. En weer blijkt de vangrail in Monaco heel dichtbij. ,,Ik raakte van de lijn en dat wordt hier meteen afgestraft. Dan eindig je in de muur”, verzuchtte de Limburger, die vooral baalde voor zijn team. ,,Dat ik van hero in Barcelona nu de zero ben, interesseert me geen zak. Dit was een dikke onvoldoende.”