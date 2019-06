Max in Oostenrijk: Van top naar flop weer terug naar top

TrackrecordVoorafgaand aan alle 21 Formule 1-races duikt AD Sportwereld per circuit in het track record van Max Verstappen en Honda. Deel 9: de GP van Oostenrijk, waar de Nederlander al twee keer de held was, maar ook eens de schlemiel.

Door Arjan Schouten



Optredens: 4

Finishes: 3

Uitvalbeurten: 1

Beste kwalificatie: 4de (2018)

Beste race-resultaat: 1ste (2018)

Aantal WK-punten: 47

Honda vorig jaar: Namens Toro Rosso eindige Pierre Gasly als elfde net buiten de punten. Brendon Hartley viel na 54 ronden uit met een technisch mankement.

Spielberg. Het thuiscircuit van Red Bull Racing en een veredelde thuisrace voor Max Verstappen. Na Spa-Francorchamps jaarlijks de ontmoeting waar hij de meeste oranje uitgedoste fans langs het asfalt mag begroeten. En meermaals gaf hij ze ook waar voor hun geld. Vorig jaar nog de winst en in 2016 al een tweede plaats. Maar het begon in 2015 ook fraai, toen hij als debutant in het Oostenrijkse Stiermarken namens Toro Rosso meteen naar WK-punten reed. Verrassend gestart als zevende en gefinisht als achtste, een keurig resultaat toen. Na een zevende plaats in Maleisië was het destijds pas de tweede keer dat Verstappen wat puntjes sprokkelde, vier dit keer. En dat hadden er nog meer kunnen zijn als hij in de slotfase als winnaar uit een gevecht met Pastor Maldonado was gekomen. Lang hield hij de coureur van Lotus achter zich, maar een ronde voor het einde passeerde de coureur uit Venezuela de Limburger alsnog.



Tekst gaat verder onder de foto...

Volledig scherm Max Verstappen kan in Oostenrijk rekenen op de steun van talloze fans. © Getty Images

Red Bull Racing

Een jaar later was alles anders. Gepromoveerd naar Red Bull Racing. Een dikke maand eerder al gewonnen in Spanje, vierde in Canada. En klaar voor een nieuw topresultaat trok hij toen naar het Alpenland. Maar de kwalificatie viel zwaar tegen: negende. Op een opdrogende baan kwam hij veel te vroeg buiten. ,,En een kwalificatie is weliswaar een tombola, maar dan moet je nog wel goed gokken”, reageerde Verstappen, flink teleurgesteld.

Quote Een kwalifica­tie is weliswaar een tombola, maar dan moet je nog wel goed gokken. Max Verstappen

Startend van P8 vanwege een straf voor Vettel kwam een dag later echter heel veel goed. Met nog tien ronden voor de boeg lag hij zelfs aan de leiding, maar op versere banden kwamen Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Nico Rosberg hem nog voorbij. De Ferrari van Kimi Räikkönen hield Verstappen ondanks meerdere aanvalspogingen van de Fin nipt achter zich en zo leek een derde plaats het hoogst haalbare. Maar bij een uitzonderlijke touché tussen beide Mercedessen voorop, verloor Rosberg zijn voorvleugel. Zo wipten Verstappen en Räikkönen in het tumultueuze slot nog over hem heen, met een tweede plaats als onverwacht gevolg voor de stuntende Nederlander, die op zijn achttiende al voor de tweede keer het podium op mocht. ,,Een fantastische dag”, jubelde de Nederlander, die in zijn lederhosen-racepak stond te stralen. ,,Ongelofelijk dat ik hier nog tweede wordt. Wat een spannende race.”



Tekst gaat verder onder de foto...

Volledig scherm Max Verstappen viert zijn tweede plek met Lewis Hamilton. © AP

Van top naar flop, zo klonk het een jaar later in Spielberg, waar tienduizenden Nederlanders naar af waren gezakt om op speciale Max Verstappen-tribunes de race te zien. Zin in een nieuw topresultaat werden ze in 2017 flink teleurgesteld. Al na één rondje zat de race er op voor de Nederlander, zijn derde uitvalbeurt op rij destijds na ook vroege exits in Canada en Azerbeidzjan. Een botsing met Fernando Alonso, die werd weggebeukt door Daniil Kvyat, was uiteindelijk de reden van de uitvalbeurt. Maar even daarvoor voelde Verstappen al nattigheid. Haperende koppeling, dramatische start en toen dus nog ook een botsing in de eerste bocht. ,,Sorry aan alle fans die hier waren dat ik geen fatsoenlijke race heb kunnen rijden,” bood Verstappen dan ook meteen zijn excuses aan. ,,Niet eens een goede start. Niet eens een eerste bocht. He-le-maal niks. Enorm balen. Voor al die fans, maar ook voor mij. Dit moet wel een keer ophouden, want zo verlies je wel vertrouwen.‘’