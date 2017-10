Max mikt op podium, Hamilton wil koppositie verstevigen

Ronaldo ook als invaller beslissend voor Portugal

0:56 De Portugese bondscoach Fernando Santos moest er lang over nadenken, maar besloot zijn sterspeler Cristiano Ronaldo uiteindelijk toch op de bank te zetten in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra. ,,Ik heb lang zitten peinzen. Een combinatie van factoren heeft me tot deze beslissing gebracht'', verklaarde Santos.