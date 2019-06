Max na crash: Misschien is het ook wel ergens goed voor

Door Arjan Schouten



Hij verkeerde in goed gezelschap. Ook Valtteri Bottas knalde met zijn Mercedes in de boarding en Sebastian Vettel schoof met zijn Ferrari het grind door. Maar dat betekende niet dat Max Verstappen veel meer woorden dan strikt noodzakelijk vuil wilde maken aan die uitzonderlijke vrijdagcrash van hem in Oostenrijk. Met nog bijna een uur op de klok schoof hij er op de Red Bull Ring af in de laatste bocht voor start-finish. ,,Ik klaagde al een paar rondjes over de wind. Verloor steeds een beetje de achterkant van mijn auto. En dat zag ik ook terug in de data van dat laatste rondje’‘, vertelde Verstappen, die niet de enige was die in de tweede vrije training moeite had met het straffe briesje in het broeierige Stiermarken.



,,Stoffige condities met van die windvlagen. En dat maakt het allemaal niet eenvoudiger met deze gevoelige auto’s. Je zag dat Valtteri dezelfde problemen had. Zo’n crash als deze overkomt je nu eenmaal wel eens’‘, meende Verstappen, die door het grind schoof met als eindbestemming de boarding, waar de achterkant van zijn RB15 flink wat schade opliep. ,,Maar dat repareren ze allemaal wel weer, hoor. Dat zou me verder geen moeilijkheden op moeten leveren’‘, wist hij. ,,Misschien is het ook nog wel ergens goed voor. Nu halen ze de hele auto nog eens uit elkaar.‘’



Vanwege de crash was zijn tijd op de baan beperkt, dus durfde hij niet veel te zeggen over zijn kansen in de kwalificatie en de race die hij vorig jaar nog won. ,,Maar het voelde wat mij betreft allemaal niet zo slecht aan. We weten natuurlijk dat deze baan niet per se heel gunstig voor ons is, maar het gevoel in de auto was wel goed.‘’