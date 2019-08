Max op Spa: Eerste keer op eerste startrij en net als pa op het podium

Track recordVoorafgaand aan alle 21 Formule 1-races duikt AD Sportwereld per circuit in het track record van Max Verstappen. Deel 13: zijn thuiscircuit Spa-Francorchamps, waar de Nederlander vorig jaar voor het eerst het podium haalde, net als zijn vader in 1994.

Door Arjan Schouten



Optredens: 4

Finishes: 3

Uitvalbeurten: 1

Beste kwalificatie: 2de (2016)

Beste race-resultaat: 3de (2018)

Aantal WK-punten: 19

Honda vorig jaar: Pierre Gasly scoorde 2 WK-punten als negende, Brendon Hartley 13de

Volledig scherm Blije fans na de derde plek van Max Verstappen © REUTERS Het had lang wat ongemakkelijks. Hele volksstammen trokken de laatste jaren aan het einde van de zomervakantie vanuit Nederland nog een weekendje naar de Ardennen om te juichen voor ‘hun’ held. Maar Max Verstappen slaagde er maar niet in om die tienduizenden landgenoten te belonen met een topklassering. Achtste bij zijn debuut, elfde in 2016, een uitvalbeurt. Nee, hoe lyrisch Verstappen elke keer in aanloop weer sprak over Spa-Francorchamps, zijn circuit werd het maar niet. Tot vorig jaar, toen hij bij zijn vierde optreden in België dan toch het podium haalde en zijn vader Jos evenaarde.



Tot die dag was zijn debuut namens Toro Rosso zijn beste raceoptreden in Wallonië. Achtste werd hij er bij zijn vuurdoop in 2015, gestart vanaf plaats achttien na een gridstraf. Maar die positie achteraan bood hem wel de gelegenheid om te doen waar hij het beste in is. Inhalen, inhalen en nog meer inhalen. Hoe fraai hij Sauber-coureur Felipe Nasr omzeilde in Blanchimont, leverde hem de FIA-award voor mooiste inhaalactie van 2015 op. ,,Zelf vond ik dit ook de mooiste’’, bekende Verstappen, bij het ophalen van zijn trofee.

Gepromoveerd naar Red Bull Racing beleefde hij in 2016 zijn ‘finest hour’ al op zaterdag, toen hij met P2 in de kwalificatie de jongste coureur ooit werd op de eerste startrij. In een chaotische grand prix werd hij echter elfde. Beide Ferrari’s schoten al langs bij de start en na stevig terug knokken in La Source moest Verstappen direct langs de pits voor een nieuwe neus. Niet zijn laatste bezoek, want de Nederlander stond die dag wel vier keer binnen, mede door voortdurende bandenproblemen. ,,De snelheid was er wel, maar het ontbrak me aan geluk’’, vertelde Verstappen, die meende dat de Ferrari’s hem dwarsboomden. ,,Ze verziekten mijn race bij de start. Dan laat ik ze echt niet gewoon voorbij gaan, dan rijd ik ze nog liever van de baan.’’

Gifbeker

Een jaar later trok hij naar Spa met nieuwe moed, na een dramatische eerste seizoenshelft waar Renault-motoren sneuvelden met de regelmaat van de klok. De zomerstop zou beterschap brengen, geloofde Verstappen. En zijn kwalificatie (P5) was ook naar behoren. ,,Maar het belangrijkste is dat we nu de finish eens halen’’, vertelde de Limburger, die alle uitvalbeurten kotsbeu was. Maar met tienduizenden Hollanders langs de baan, was hij weer veel te vroeg klaar. Na acht rondjes, weer door motorproblemen.

Volledig scherm © AFP Daarmee bleek de maat vol. In het motorhome van Red Bull Racing kwam de hele Renault-top meteen langs om excuses te maken en beterschap te beloven. Furieus was de entourage van Verstappen, net als de teamleiding. ,,Dit is voor Max niet meer vol te houden, zo’’, vertelde vader Jos. ,,Max zit in een topteam, maar maakt de minste kilometers van allemaal. Dan kun je wel blijven roepen ‘bad luck, bad luck’, maar zoveel pech kan niet. Dit heeft niks met ongeluk te maken.’’

Leger kon de gifbeker niet, zo bleek spoedig. Niet lang na dat zwarte weekend in de Ardennen won Verstappen zijn tweede en derde race in Maleisië en Mexico. En vorig jaar kwam het dan ook goed op Spa-Francorchamps. Nog niet op zaterdag, overigens. Toen leek regen in Spa hem een buitenkansje op te leveren. Maar dat de neerslag snel weer stopte, werkte bepaald niet in het voordeel van Verstappen, die slechts een zevende startplaats pakte. ,Wij waren zo goed georganiseerd dat ons dat uiteindelijk zelf de das om heeft gedaan’’, analyseerde Verstappen. ,,Veel teams wisten totaal niet wat ze moesten doen. Die gingen terug naar de garage en uiteindelijk pakt dat dan nog goed voor ze uit ook. Tja, gewoon jammer voor ons.’’

Misfortuin, daar rekende hij het onder. ,,Gewoon pech, ja. Voor de race was dit goed geweest, maar niet voor de kwalificatie. Ik kon maar twee rondjes rijden. Wist meteen al op start-finish dat dit ‘m niet ging worden. Dan hoop je nog op regen, daar gokten we vooraf op. Maar toen droogde het al op en had ik geen benzine meer om door te gaan.’’

Dat P7 in België geen ramp hoeft te zijn, bewees hij een dag later. Na de chaotische start, die Verstappen in tegenstelling tot Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo prima overleefde, mocht al voorzichtig de polonaise in worden gezet. Romain Grosjean liet hij meteen z’n kont zien, waarna beide Force India’s er aan moesten geloven. ,,De eerste tien rondjes waren niet eenvoudig, maar eenmaal daar doorheen was het puur mijn eigen race rijden’’, zo vertelde Verstappen, die derde werd, net als zijn vader bijna op de dag af 24 jaar eerder (1994). ,,Maar ik denk niet dat mijn vader zich daar echt nog druk om maakt’’, zo vertelde Verstappen, die met racewinnaar Sebastian Vettel en nummer twee Lewis Hamilton het podium op mocht. ,,En mij doet het ook niet veel. Elke podiumplaats blijft voor mij speciaal.’’