Max Verstappen aast op Silverstone-revanche: zo laat komt hij dit weekend in actie

Sasaki wint Mo­to3-ra­ce in Assen, Gajser steviger aan leiding in MXGP

De Japanse motorracer Ayumu Sasaki heeft bij de TT van Assen de race in de Moto3 gewonnen. Het was zijn eerste zege in de lichtste klasse van het wereldkampioenschap. Een maand geleden brak hij nog beide sleutelbenen door een val.

26 juni