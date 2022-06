Max Verstappen aast op Silverstone-revanche: zo laat komt hij komend weekend in actie

Jans en Ten Hag grijpen naast Rinus Michels Award voor beste coach van het jaar

GARDEREN - Arne Slot is verkozen tot beste trainer in de eredivisie van vorig seizoen. De coach van Feyenoord kreeg van zijn collega’s de voorkeur boven Haaksbergenaar Erik ten Hag (Ajax), Ron Jans (FC Twente), Joseph Oosting (RKC Waalwijk) en Kees van Wonderen (Go Ahead Eagles). Ten Hag won de prijs vorig jaar voor de derde keer, na 2016 en 2019.

26 juni