Max Verstappen beleeft dramatische kwalificatie en start race door motorprobleem vanuit achterhoede

Verstappen was in alle trainingen de snelste geweest op het circuit van Djedda, maar hij staat nu morgen voor een inhaalrace. ,,Hij accelereert niet meer”, zei de Nederlander over de boordradio, nadat hij tijdens een ‘vliegende’ ronde ineens de snelheid van zijn auto had voelen wegvallen. Verstappen wist de Red Bull wel terug naar de pits te rijden, maar stapte daar uit.

Een gebroken aandrijfas bleek de oorzaak te zijn van de malheur, vertelde Verstappen bij Viaplay. ,,Ik kan er niets anders van maken. Gewoon accepteren en morgen proberen er het beste van te maken. . Nu moeten we de auto uit elkaar halen en proberen de oorzaak te vinden. Ik maak me er geen zorgen over, maar dit moeten we wel analyseren. Dit mag niet gebeuren.”

Twee weken geleden reed Verstappen bij de opening van het seizoen in Bahrein vanaf poleposition op dominante wijze naar de winst. In Saoedi-Arabië moet de Nederlander in de achtervolging. ,,Niks is onmogelijk. De snelheid zit er goed in, dat is positief. Op dit circuit is het wel wat lastiger inhalen. Hopelijk kunnen we in de race mooie punten pakken. Een overwinning zal lastig worden, maar we geven nooit op.”