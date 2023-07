Max Verstappen doet stevige uitspraak na falen Pérez: ‘In mijn eentje kan ik constructeurstitel ook winnen’

Mathieu van der Poel hoopt vandaag op eigen kans in Tour de France: ‘Als het kan, ben ik erbij’

Voor de derde keer deze Tour de France loodste Mathieu van der Poel sprinter Jasper Philipsen naar een ritzege. Wellicht dat Van der Poel vandaag op weg naar Limoges voor het eerst voor zijn eigen kans zal gaan. ,,Maar het is niet makkelijk om in de Tour in de vlucht te zitten.”