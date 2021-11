Max Verstappen & co bejubelen legende Valentino Rossi: ‘Ik keek als kind naar jouw races’

Uitslag en verslag tafelten­nis: Entac schudt concurrent in titel­strijd van zich af

In de strijd om het kampioenschap in de tweede divisie heeft Entac uitstekende zaken gedaan door met 7-3 bij concurrent Bergeijk te winnen. Bergeijk lijkt daarmee uitgeschakeld in de titelrace. Zaterdag 20 november speelt Entac bij Sittard, de andere concurrent. De Enschedese ploeg verdedigt dan een voorsprong van een punt.

11:36