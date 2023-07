Max Verstappen en Daniel Ricciardo over ontslag Nyck de Vries: ‘Het is een moeilijke situatie’

met video Tenniswe­reld in shock na ‘walgelijk’ staaltje onsportivi­teit, tegenstan­der geeft huilend op

De tenniswereld heeft geschokt gereageerd op een bizar staaltje onsportiviteit in Hongarije. Bij het WTA-toernooi in Boedapest veegde de Hongaarse Amarissa Toth (20) zonder gêne een balafdruk weg en juichte volop, nadat haar tegenstander Zhang Shuai (34) na een ‘paniekaanval’ in tranen had opgegeven.