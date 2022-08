Max Verstappen en Lewis Hamilton hadden de wereldtitel al eens uit hun hoofd gezet, nu doet Charles Leclerc dat ook

FC Barcelona vindt broodnodi­ge inkomsten met sluiten miljoenen­deal

FC Barcelona heeft een aandeel van 24,5 procent in de eigen audiovisuele studio voor 100 miljoen euro verkocht aan Socios.com, een bedrijf dat handelt in cryptomunten voor supporters, zogenoemende fantokens. De Catalaanse topclub is hard op zoek naar inkomsten onder meer om nieuwe spelers te kunnen inschrijven.

19:33