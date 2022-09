Max Verstappen euforisch na tweede zege op Zandvoort: ‘Dit is speciaal, wat een ongelooflijk weekend’

Nadat de eerste adrenaline iets was gezakt keek Max Verstappen voor de microfoon van de Schotse oud-coureur David Coulthard terug op een bijzondere zege na een ‘ongelooflijk weekend’. ,,Ik heb er echt heel hard voor moeten werken, sowieso in vergelijking met vorig jaar, maar ik heb ‘m weer binnen!”

Verstappen was euforisch na zijn zege. ,,Hier winnen is zo speciaal... Wat een ongelooflijk weekend! En ongelooflijk om hier wéér te winnen.” Cruciaal was volgens Verstappen de beslissing om een pitsstop te maken toen de safetycar in de slotfase van de race de baan op kwam, nadat de Alfa Romeo van Valtteri Bottas was stilgevallen op het rechte stuk.

,,We maakten de juiste beslissingen op de juiste momenten”, zei Verstappen. ,,Het was bijvoorbeeld geweldig dat ik na de safety car en de pitstop snel weer balans had in de auto, waarna we de inhaalmanoeuvre bij Lewis Hamilton geweldig timeden.”

Red Bull haalde hem naar binnen voor nieuwe banden en op die softs wist hij direct na de herstart Lewis Hamilton te passeren. ,,De snelheid was toen weer geweldig en de balans in de auto heel goed. Geweldig om hier weer te winnen.”

Verstappen hield de Nederlandse vlag omhoog toen hij na de race uit zijn Red Bull was gestapt. ,,Ik ben heel blij dat jullie allemaal zijn gekomen om me aan te moedigen”, zei hij tegen de ruim 100.000 fans op de tribunes. “Ik ben trots om Nederlander te zijn.”

Ook Christian Horner geniet in Zandvoort

,,Ik heb in mijn leven niet veel van zulke dagen gehad", zei Christian Horner, teambaas van Red Bull, bij Viaplay. ,,Dit is heel bijzonder, Max wint voor zijn eigen publiek. En wat voor publiek, ongelooflijk.”

Of hij getwijfeld heeft aan de zege voor Verstappen? ,,Mercedes maakt het ons wel makkelijker na de safety car, door George (Russell, red.) naar binnen te halen. Toen zat alleen Lewis tussen ons en de overwinning, dan zal Max er altijd voor gaan. Ik heb nooit getwijfeld. We hebben de juiste keuzes gemaakt onder een enorme druk. Max en het team behielden de controle en de komende uren zullen we deze prachtige zege vieren.”

‘Genot’

George Russell was bijzonder tevreden met zijn tweede plaats. De Britse coureur van Mercedes haalde in de slotfase nog zijn teamgenoot Lewis Hamilton in, maar kon winnaar Max Verstappen niet bedreigen. ,,Toch hebben we als team een ongelooflijke snelheid laten zien en dat geeft ons het vertrouwen dat we echt stappen vooruit maken. We zitten dichtbij de hoogste trede van het podium”, zei Russell, die als zesde was gestart.

Hij bedankte na de race het publiek. ,,Wat een geweldige ontvangst. Alle coureurs vinden het een genot om hier in Holland te rijden, dank jullie wel”, richtte hij zich tot de 105.000 toeschouwers, die toch vrijwel allemaal fan van Verstappen waren.

Charles Leclerc eindigde als derde. De coureur van Ferrari gold vooraf als de grootste concurrent van Verstappen voor de zege, omdat hij snel was in de trainingen en maar net achter de Nederlander zat bij de kwalificatie. ,,Max was gewoonweg te snel. Het gat met hem is erg groot. Wij waren een beetje ongelukkig in de race qua strategie, maar het had niks uitgemaakt.”

