Max Verstappen fel tegen salarislimiet: ‘Wij brengen de show, riskeren onze levens’

Door Rik Spekenbrink Max Verstappen wond er geen doekjes om, vrijdag in de persconferentie in Bakoe. Een ‘salary cap’ voor coureurs, waarover (opnieuw) wordt gesproken? Héél slecht idee. ,,Het gaat goed met de Formule 1, het wordt steeds populairder”, begon de Nederlander zijn antwoord. ,,Iedereen verdient meer geld, ook de teams en de Formule 1. Waarom zouden wij, de coureurs, dan moeten worden gelimiteerd? Wij brengen de show en riskeren onze levens, uiteindelijk. Ik vind het compleet verkeerd. Maar het is nog vaag wat er gaat gebeuren.”

Naar verluidt zouden zes van de tien huidige teams hun coureurs meer betalen dan het plafond waaraan wordt gedacht. Uiteraard is Red Bull Racing er daar één van. Verstappen tekende in maart een vernieuwd contract bij het team, tot liefst 2028. Het werd de grootste deal ooit in de sport genoemd. Wat er met dat contract en bijbehorende salaris, naar verluidt tussen de 40 en 50 miljoen euro per jaar, zou gebeuren is onduidelijk.