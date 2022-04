Max Verstappen gelooft al niet meer in nieuwe titel: ‘Ik heb 45 races nodig om nog kans te maken’

Hij had al geen vertrouwen in zijn auto. Dat was de pijnlijke conclusie die Max Verstappen na de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië trok. En een dag later bleek andermaal waarom. Hij kreeg wéér een groot probleem met zijn auto, net zoals tijdens de openingsrace in Bahrein viel hij uit. De wereldkampioen kwam erachter toen hij een rare geur rook. Toen hij zijn Red Bull aan de kant had gezet, vatte die vlam. ,,Het is heel teleurstellend”, concludeerde de Nederlander zelf. ,,Ik weet niet wat er gebeurd is.”