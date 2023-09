Max Verstappen geniet van recordzege in Formule 1: ‘Ik moest er hard voor werken, dat was leuk’

Met videoMax Verstappen moest ‘hard werken’ voor zijn tiende zege op rij in de Formule 1 . De tweevoudig wereldkampioen had in de Grand Prix van Italië aardig wat te stellen met de Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari, die vanaf pole mocht starten en de Nederlander vijftien rondjes achter zich wist te houden.

,,Ik had nooit gedacht dat tien overwinningen op rij mogelijk zou zijn, maar ik moest er wel hard voor werken. Dat was best leuk”, zei Verstappen, die de druk op Sainz steeds verder op begon te voeren en daarvoor uiteindelijk werd beloond.

,,Ik had best goede snelheid, maar de Ferrari was heel snel op het rechte stuk, ik kon maar moeilijk dichterbij komen. Ik moest echt geduldig het moment uitkiezen en Carlos dwingen tot een fout. We wisten ook dat Ferrari meer last zou hebben van de bandenslijtage. Toen ik er eenmaal voorbij was, kon ik mijn eigen race rijden. Tegen het einde moest ik zelf nog een beetje op de banden letten, maar de winst kwam niet meer in gevaar.”

Natuurlijk stopt het op een gegeven moment. Maar nu is het gewoon genieten Max Verstappen

Hoewel Verstappen redelijk nuchter reageerde na zijn historische zege, heeft hij wel degelijk door hoe bijzonder het is. ,,Het is altijd heel lastig om zo constant te zijn. dus ik ben heel blij om er tien achter elkaar te winnen. Natuurlijk stopt het op een gegeven moment. Maar nu is het gewoon genieten.”

De vraag is hoe ver de teller nog op kan lopen dit seizoen. Er staan nog acht races op het programma en niets wijst erop dat het in 2023 ongeslagen Red Bull door de concurrentie in verlegenheid gebracht gaat worden. ,,We zien het wel in Singapore, dat is natuurlijk altijd een beetje een chaos”, blikt Verstappen vooruit op de volgende race, over twee weken. ,,Maar we zien het wel, ik ben nu heel blij met tien overwinningen.”

Verstappen deelde tot zondag het record van negen zeges op rij met de Duitser Sebastian Vettel, maar mag zich nu alleen recordhouder met de meeste opeenvolgende zeges in de Formule 1 noemen. Het was zijn 47ste GP-zege in totaal en op de eeuwige ranglijst staat hij vijfde. Hij nadert de Fransman Alain Prost, die op 51 zeges staat. De Brit Lewis Hamilton is recordhouder met 103 overwinningen.

