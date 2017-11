Max Verstappen gruwt van 'halo'

De halo is dit seizoen regelmatig getest tijdens trainingen. De meeste coureurs hebben weinig op met de noviteit, maar de internationale autosportfederatie FIA wil toch de beugel invoeren. De halo moet de coureurs beschermen tegen losgeraakte onderdelen die na een crash kunnen rondvliegen.



Verstappen kan zich wel vinden in de plannen van de Formule 1 om de motoren eenvoudiger en luidruchtiger te maken. ,,De power units moeten gelijker worden. Een team moet wat betreft het winnen van races niet afhankelijk zijn van de motor. Voor de rest natuurlijk meer geluid, dat hangt ermee samen'', aldus de Nederlander, die zich opmaakt voor de slotrace van dit jaar, zondag in Abu Dhabi.